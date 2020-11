Draaiorgels worden weer opgebouwd in ‘terug van weggeweest’ Danszaal Bocken

HELMOND - Danszaal Bocken komt terug in Helmond. Het nieuwe draaiorgelmuseum in Loods 20 naast het spoor krijgt de naam van de zaal waar destijds vooral tijdens kermis flink feest gevierd werd. Ook nu zorgt het nog ‘voor een paar slapeloze nachten’.

Een van de pronkstukken van het draaiorgelmuseum in Helmond is de Grote Gaudin, in de volksmond ook wel bekend als het Bockenorgel. Dat stond decennialang in de druk bezochte Helmondse danszaal Bocken aan de Blinkertsestraat. ,,Het leek ons een goed idee om ons museum naar deze zaal te noemen", zegt Alfons Vogels van de Stichting Draaiorgels Helmond.

Het draaiorgelmuseum is zijn intrek aan het nemen in het oude Van Gendt en Loos naast het spoor waar ook het EDAH-museum straks de deuren opent. Dat deel van het gebouw draagt dan de naam Loods 20.

In Danszaal Bocken is orgelbouwer Martin Conrads momenteel de grote orgels weer aan het opbouwen. Dat is passen en meten voor de restaurateur, zo blijkt bij het plaatsen van de drie muziekinstrumenten van het museum. Eigenlijk zijn de Grote Gaudin en de Mortier net iets te breed voor de grote zaal en daarom zijn er in de muren wat inhammen gemaakt. Het zou precies moeten passen.

Drie vloeitjes

,,De eerste uren ben je alleen maar bezig met het zetten van streepjes", vertelt Conrads. ,,Toen we de onderste helft van de Mortier klaar hadden, bleken we net een paar centimeter te kort te komen en moesten we weer opnieuw beginnen.” Vogels: ,,Er kunnen geen drie vloeitjes tussen orgel en muur.”

Conrads is gek van draaiorgels, maar dit is niet zijn favoriete klus. ,,Hier heb ik een paar slapeloze nachten van gehad", erkent hij. Omdat een heftruck niet het pand in kan, komt het aan op spierkracht, met een kleine hefwagen als enig hulpmiddel. Conrads zocht een team bij elkaar van vijf sterke mannen en een sterke vrouw. Een ploeg rijdt op en neer tussen de oude Gaviolizaal - waar nog veel onderdelen liggen - en het nieuwe onderkomen. De anderen plaatsen deel voor deel de drie uitneembare orgels.

Pijpje of slangetje kapot

In het verleden is de opening van het museum al een paar keer uitgesteld. Nu de orgels staan, kan interieurbouwer Cialona aan de slag met vloer en inrichting. De zaal wordt gebouwd in Art Decostijl. Als dat karwei klaar is, komt Conrads terug om de orgels echt speelklaar te maken. ,,Ongetwijfeld is er tijdens het transport hier en daar een pijpje of slangetje kapot gegaan. Ik heb al wat gezien. Ook met het stemmen van een orgel ben je een paar dagen bezig", weet hij.

In die periode plaatst het museum de rest van de spulletjes en komen er twaalf accordeons van Arie Willems, die een vitrine bij de ingang krijgen. Het museum is daarnaast bezig met het opleiden van de vrijwilligers, want het wil straks een professionele uitstraling krijgen. Vogels waagt zich niet meer aan een concrete voorspelling van een openingsdatum. ,,Die zal zeker tot begin volgend jaar op zich laten wachten."