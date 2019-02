Drakenbootfestival in Helmond stopt uit onvrede

,,We zijn teleurgesteld over de waardering voor ons festival”, zegt Dennis van Thiel, namens de Rotary Helmond Regio, het team achter het Drakenbootfestival. Hij zegt tienduizend euro tekort te komen om het evenement opnieuw te kunnen organiseren. Er was bij de gemeente voor dertigduizend euro subsidie aangevraagd, maar er werd twintigduizend euro toegekend. Deze week maakte wethouder Antoinette Maas de verdeling van de gelden bekend.

,,We doen dit met 125 vrijwilligers. Er doen meer dan zestig teams mee aan de botenraces en in totaal komen er zo'n 25.000 mensen op af. Zonder die tienduizend euro komen we echt in de problemen. Ook vorig jaar was de begroting niet sluitend en moesten we zelf bijspringen,” zegt Van Thiel.

Productiekosten

Het Drakenbootfestival zou dit jaar voor de vijfde keer worden georganiseerd, vanaf 14 tot en met 16 juni. De Rotary laat weten dat er niet zomaar ergens anders tienduizend euro kan worden gegenereerd uit sponsoring of crowdfunding. ,,We hebben een goed netwerk in de stad, maar de rek is er aan de inkomstenkant wel een beetje uit. We doneren ook veel geld aan het goede doel, dat klopt. Maar dat zijn bewuste giften van deelnemers en sponsors, die moet je los zien van de productiekosten. We rekenden op de gemeente, die fors meer geld zou uittrekken voor evenementen in de stad”, zegt Van Thiel.

De financiële risico's voor het Drakenbootfestival zijn groot, benadrukt de organisatie. ,,Zeker dit jaar. We moeten uitwijken vanwege de verbouwing van het Havenpark. Onze nieuwe plek, de Kasteeltuin, is mooi, maar brengt ook hogere productiekosten met zich mee. En dan is er nog het weer. Als het regent, hangen we.”

Onvermijdelijk

Wethouder Antoinette Maas laat weten dat ze het jammer vindt dat de organisatie dit besluit neemt. ,,Er zijn veel evenementen in de stad die onze steun verdienen. Keuzes zijn dan onvermijdelijk, mede gezien het beperkte budget. Het college heeft een beslissing genomen op basis van een onafhankelijk advies waarbij alle aanvragers op dezelfde criteria zijn beoordeeld", aldus Maas.