Drempelverlagende prikpoli GGD strijkt neer in Helmondse Leonardusbuurt; ‘We waren een beetje bang’

Aleksandra (20) en Lucas (24) staan zaterdag in een de van de ruimtes in het Gezondheidscentrum te wachten of hun vaccinatie goed is gegaan. Het Poolse stel, wonend in Venray, heeft lang geaarzeld. ,,We waren een beetje bang voor het vaccin”, zegt Aleksandra wat schuchter. ,,Vooral vanwege alle verhalen over bijwerkingen die op internet de ronde doen.”