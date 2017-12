Drie bedrijven uit Helmond benoemd tot 'Brabants Besten'

Primeur: Elkerliek in Helmond en Máxima Medisch Centrum in Veldhoven gaan recepten digitaal versturen

13:28 HELMOND/VELDHOVEN - Als eerste ziekenhuizen in Nederland gaan het Elkerliek in Helmond en het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven vanaf 15 januari alle recepten voor medicijnen voor ontslagen patiënten digitaal versturen naar apothekers.