Drie berovingen in twee uur tijd in Helmond, politie heeft twee verdachten op het oog

HELMOND - De politie onderzoekt drie berovingen in twee uur tijd in Helmond van afgelopen vrijdag. Tussen 21.30 en 23.30 uur sloegen twee verdachten op drie verschillende locaties toe.

De eerste beroving was tussen 21.30 en 21.50 uur op de 1e Haagstraat in Helmond. De tweede beroving was rond 23.00 uur op de Binnen Parallelweg en de derde beroving was rond 23.30 uur op de Wolfstraat. Er werden telefoons, geld, een tas en een portemonnee gestolen. De slachtoffers werden met een mes bedreigd.

De slachtoffers van de berovingen gaven volgens de politie nagenoeg dezelfde signalementen en daarom denkt de politie dat de berovingen gepleegd zijn door dezelfde daders.

Een verdachte was een licht getinte jongen van ongeveer 19 jaar oud. Hij was rond de 1.80 meter lang, droeg een pet en had een blauw trainingspak aan met zwarte strepen. De andere verdachte werd 17 jaar oud geschat, had zwarte krullen en was ongeveer 1.70 meter lang.

