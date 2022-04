Drie Bulgaren in Helmond opgepakt voor katalysatordiefstallen verspreid door Nederland

Opening Tuinpadbe­le­ving in Deurne: De geest van Wiegersma waart nu ook buiten rond

DEURNE - Wie wel eens Museum De Wieger bezoekt, weet dat er binnen veel te zien is over het leven van zijn voormalige bewoners, het gezin van de schilderende dorpsarts Hendrik Wiegersma. In de tuin was echter niks terug te vinden over die tijd. Tot nu toe.

7 april