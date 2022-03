Drie extra opvanglocaties in Helmond voor Oekraïense vluchtelingen; voormalig Knippenbergcollege pas in april klaar

Alle drie de opvanglocaties kunnen in de loop van volgende week open. Het gaat om het ORO-gebouw aan de Torenstraat 36. Daar kunnen ongeveer 70 mensen verblijven. Zo’n 20 vluchtelingen kunnen terecht op de begane grond van het WoCom-pand aan de Mierloseweg 71. Woonpartners stelt Margrietlaan 4 ter beschikking. Daar is plek voor ongeveer 30 mensen. Op deze locaties komt 24 uurs-toezicht.

Crisisopvang in hotel stopt

Afgelopen dinsdag is een groep van 85 vluchtelingen in Helmond aangekomen. Zo’n 50 verblijven nog in hotel West-Ende. Zodra het kan, gaan zij naar een van de opvanglocaties. De crisisopvang in Hotel West-Ende stopt in de loop van komende week.