Drie gebarentolken op basisschool Trudo in Stiphout: ‘Maar eigenlijk ben ik er niet. Ik ben een doorgeefluik’

Week van de Dementie Een positief verhaal over dementie: ‘Er is teveel bangmake­rij’

8:10 EINDHOVEN - In ‘Je kunt me gerust een geheim vertellen’ kruipt Juul Vrijdag (Eindhoven, 1956) in de huid van een dementerende moeder én haar dochter. Op Wereld Alzheimer Dag, dinsdag 21 september, gaat het stuk in première in het Parktheater. Een positief verhaal over dementie: het kan.