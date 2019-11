Drie generaties met toneelgenen op Helmondse bühne: ,,Als klein meisje ging ik altijd kijken naar mama en oma”

In de thuishaven van de Helmondse toneelgroep Maskerade, wijkcentrum Parkzicht in Dierdonk, was gisteravond de première van Augustus Oklahoma. Het stuk gaat over een Amerikaanse familie die na jaren weer bijeenkomt, waarbij trauma's en familiegeheimen naar boven komen. Dit levert soms heftige scènes op. ,,Het is best een zwaar stuk", beaamt Wendy van Veen (45), voorzitter en een van de hoofrolspelers. "Daarom hebben mijn man en ik goed nagedacht en overlegd met de regisseur voor we onze dochter Maureen vroegen om mee te spelen."