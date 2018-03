Drie gewonde Roemenen van dodelijk ongeluk Helmond uit het ziekenhuis

Geen ambulances bij ROC brandweer aan Engelse Tuin in Aalst

26 maart EINDHOVEN - Het plan om een ambulancepost te vestigen bij het opleidingscentrum van de brandweer aan de Engelse Tuin in Aalst -nét onder de A67- is van de baan. Volgens GGD-directeur Ellis Jeurissen is het plan uit veiligheidsoverwegingen geschrapt.