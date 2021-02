Drie gewonden bij zware botsing in Helmond

Grote zorgen over Poolse gezinnen in de regio: veel huiselijk geweld, ziekte en taalproble­men

27 januari PEEL - De problemen in Poolse gezinnen die hier al jaren wonen, nemen zorgelijke vormen aan. Het aantal meldingen over huiselijk geweld is hoog, er is een toename van mensen die in de ziektewet belanden en de taalachterstand maakt de situatie alleen maar nijpender. Krystyna Meijer van de LEVGroep vindt het tijd om aan de bel te trekken: ,,Deze groep dreigt vergeten te worden.”