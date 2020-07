Drie jaar cel voor Helmonder die zielige verhalen verzon voor ‘vluchtelingen’ uit Iran

Volgens hemzelf waren de verhalen vrijwel allemaal waar en hielp hij uit medelijden. De rechtbank spreekt van winstbejag: hij vroeg honderd euro per uur of vierduizend per zaak. Officier van justitie Ingrid Masselink had dan ook naast vier jaar cel ook ontneming van een kwart miljoen gevraagd. Daar trok de rechtbank een dikke streep door. Dat bedrag was gebaseerd op de bijna honderd contracten die hij had. Maar de strafzaak draaide om vijftien mensen, en een daarvan was niet bewezen. En dat maakt zijn criminele winst iets meer dan zeventien mille.



Dat geld moet hij terugbetalen. De gevangenisstraf gaat, zoals Masselink eiste, direct in. En na die drie jaar cel mag hij vijf jaar lang niet werken binnen het vreemdelingenrecht. De man liet zich gelaten wegvoeren door de politie. Masselink overweegt hoger beroep inzake de ontneming.