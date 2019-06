Drie kanshebbers voor gratis winkel in Helmond

Oogsteker parkeerga­ra­ge Heuvel Eindhoven blijft achter tralies

17 juni DEN BOSCH - Hoewel zijn medeverdachte neef wel op vrije voeten is, houdt de rechtbank Mustafa A. voorlopig in voorarrest voor de vechtpartij op Nieuwjaarsdag in een Eindhovense parkeergarage. De Belgische verdachte stak zijn tegenstander met een schroevendraaier in diens oog.