Drie maanden aan fouilleeracties in Helmond: nul vuurwapens op straat

Dat criminelen in de Helmondse binnenstad afscheid hebben genomen van hun vuurwapen lijkt onwaarschijnlijk. Maar de afgelopen drie maanden liepen ze er niet, of in ieder geval een stuk minder, mee over straat. Dat beeld ontstaat uit de resultaten van zes acties waarbij Helmonders zonder verdenking mochten worden gefouilleerd. Die leverde de afgelopen drie maanden namelijk geen enkel vuurwapen op.

Geweldsdelicten

Half maart werd een deel van de stad door burgemeester Elly Blanksma omgedoopt tot ‘veiligheidsrisicogebied’. Dat maakt het mogelijk om preventieve fouilleeracties uit te voeren. Het gaat om daarbij om de Binnenstad-Oost, grofweg de wijk rondom de Molenstraat en Heistraat.

De zware maatregel heeft alles te maken met de geweldsdelicten van begin dit jaar. Er vonden drie schietpartijen vlak achter elkaar plaats, onder andere eentje waarbij een kindje en een tienermeisje gewond raakten. Verder constateerde de politie dat er sprake is van een levendige straathandel in harddrugs en dat het illegaal wapenbezit ‘zorgwekkend’ aan het toenemen is. Op dat laatste waren de preventieve fouilleeracties gericht.

Lifehammer en stuk staal

Vuurwapens werden er in de eerste drie maanden van het project dus niet aangetroffen. De zes fouileeracties leverden aan wapens op: 1 lifehammer (om in geval van nood autoruit in te tikken), 1 schroevendraaier, 1 mes, 1 zakmes, 1 vlindermes en een stuk staal. Bij vijf mensen werd drugs aangetroffen, in drie gevallen ging het om meer dan de gebruikershoeveelheid. Een van hen had bijvoorbeeld 30 XTC-tabletten en 5 zakjes cocaïne bij zich. In totaal werden er 250 mensen gefouilleerd en 167 voertuigen gecontroleerd. Vier mensen werden aangehouden.