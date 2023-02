Drie mannen op heterdaad betrapt tijdens autodiefstal in Helmond

INTERVIEW Van Nistel­rooij ziet drie punten als must en goede ontwikke­lin­gen in de PS­V-opleiding: ‘Daar plukken we straks vruchten van’

Tegen FC Groningen is de opdracht voor PSV vanavond heel simpel. Er moet linksom of rechtsom een zege op het bord komen: 3 punten is voor trainer Ruud van Nistelrooij een must. Daarbij moet PSV de fases van wisselvalligheid af zien te werpen, iets waar de ploeg deze week tegen FC Emmen weer last van had.

