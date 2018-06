Drie nieuwe Markante Helmonders: Hein Verbruggen, Hans Gruijters en Lennard Gruijters

Kamstraat

Afgelopen voorjaar verklapte Wim Raaijmakers van de stichting Openlucht Galeries al dat Verbruggen een plekje zou krijgen aan de Kamstraat. Verbruggen overleed in juni 2017 op 75-jarige leeftijd. Hij was wereldwijd misschien wel de bekendste Helmonder, als ere-voorzitter van de internationale wielerunie UCI. Ook was Verbruggen lange een invloedrijk lid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC).

Groeistad

Hans Gruijters (1931- 2005) genoot voornamelijk landelijke bekendheid, als mede-oprichter van politieke partij D66. Voor Helmond was hij van grote betekenis omdat hij als minister zijn geboortestad in 1976 bombardeerde tot Groeistad. Dat gaf de ontwikkeling van Helmond een flinke impuls. Later werd Gruijters burgemeester van Lelystad.

RKPVV

De derde nieuwe Markante Helmonder is Lennard Gruijters (1910-1992). De ster van deze Ereburger straalde hoofdzakelijk in Helmond, in het bijzonder in Helmond-West. Daar richtte hij bijvoorbeeld (mede) de speeltuin op en voetbalclub RKPVV. Hij zat in tal van besturen en was ook nog 23 jaar lang lid van de gemeenteraad. In Helmond-West is een straat naar hem vernoemd.