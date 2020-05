Drie nieuwe verdachten aangehouden in onderzoek drugshandel Helmond

Vrijdagochtend werden in Helmond al drie mannen aangehouden die volgens de politie een hoofdrol spelen in de harddrugshandel in Helmond. Ook de drie nieuwe verdachten behoren volgens de politie tot hetzelfde netwerk.

Een 18-jarige man uit Helmond meldde zich vrijdagavond bij het politiebureau omdat hij wist dat de politie naar hem op zoek was. Maandagochtend werd een 28-jarige man aangehouden in een woning in de Helmondse binnenstad. Hij was daar vermoedelijk drugs aan het verkopen. De verdachte had een handelshoeveelheid aan drugs bij zich. Bij deze 28-jarige verdachte was ook een 25- jarige man uit Helmond. Hij is ook aangehouden.