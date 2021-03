Drie partijen willen zwembad op Campus De Braak in Helmond bouwen

Snel het water in duiken als de golven worden aangekondigd, is er straks niet meer bij in Helmond. Bekend was al dat er geen golfslagbad komt in het nieuwe zwembad op De Braak. Het is vooral gericht op sportief zwemmen in plaats van recreatief gebruik. Over een maand of drie verwacht de gemeente met plaatjes te kunnen laten zien hoe het nieuwe zwembad op De Braak eruit gaat zien.