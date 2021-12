Drie scholen vanwege krimp samen verder: ‘Bestuurlijke fusie past als een handschoen’

HELMOND/DEURNE/GEMERT - Als Onderwijsgroep Oost-Brabant gaan het Commanderij College en het Willibrord Gymnasium per 1 januari een bestuurlijke fusie aan met het Jan van Brabant College. Leerlingen zullen er weinig van merken. Of toch?

De naam Onderwijsgroep Oost-Brabant zal op geen enkele gevel prijken. De scholen houden hun eigen naam, logo, sfeer, personeel. De schooldirecteuren blijven over hun eigen onderwijsvisie of corona-aanpak gaan. „Veel blijft zoals het is. Alleen is het fundament eronder sterker”, zegt bestuursvoorzitter Arn Bressers (44) van de nieuwe onderwijsgroep.

Zeven locaties hebben de drie scholen, samen goed voor zo’n 4300 leerlingen en 550 docenten, rekent Bressers voor. Heel lang hebben ze het als eenpitters volgehouden, maar met name de laatste vijf jaar dalen de leerlingaantallen in de regio en schieten de samenwerkingsverbanden als paddenstoelen uit de grond.

Laaghangend fruit

Begin dit jaar fuseerden het Commanderij College in Gemert en Beek en Donk en het Willibrord Gymnasium in Deurne al bestuurlijk in Onderwijsstichting De Peel. Ook dat zal de meeste leerlingen ontgaan zijn. Nu komt daar Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant in Helmond bij. „Het past als een handschoen”, stelt Bressers. „De culturen in Helmond en de Peel zijn heel erg dezelfde.”

Wat zijn de voordelen van deze bestuurlijke fusie? Eerst is er wat Bressers ‘het laaghangend fruit’ noemt: kleine vakken zoals Chinees of Grieks kunnen de scholen samen blijven aanbieden. „Dan bekijk je in welke vorm: online bijvoorbeeld of om de beurt op verschillende locaties.”

Maar minstens zo belangrijk is dat scholen leren van en met elkaar. „Het Jan van Brabant College heeft een goed ontwikkelde kwaliteitscultuur met excellente scholen. En er is meer specialisme in huis: het Willibrord Gymnasium heeft bijvoorbeeld veel docenten Latijn.” Diensten als gebouwbeheer en ICT kunnen centraal worden opgepakt. Er kan flexibeler worden ingespeeld op situaties. „Als op de ene locatie de conciërge ziek is, kan er heel makkelijk een ander inspringen.”

Katholieke grondslag losgelaten

Tegelijkertijd vraagt samenwerking om het opgeven van een stukje autonomie, zegt Bressers. Zo heeft het Willibrord Gymnasium haar katholieke grondslag losgelaten om zich aan te sluiten bij deze groep van scholen. Had aansluiten bij de veel grotere vereniging van katholieke scholen Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) dan niet meer voor de hand gelegen?

„Als kleine school met pakweg 440 leerlingen ben je best kwetsbaar bij een grote vereniging. Je wilt je eigen identiteit bewaken. Aan de overkant van de straat bij IVO Deurne zit ook een gymnasium, de kans had dan bestaan dat je daar op een bepaald moment in opgaat.”