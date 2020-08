Drie selectiespelers van voetbalclub RKSV Mierlo-Hout besmet met coronavirus

Volksuni­ver­si­teit Helmond verhuist mogelijk naar Westwijzer, zeker nu het dak deels is ingestort

20:00 HELMOND - De Volksuniversiteit Helmond lijkt nieuw onderdak te hebben gevonden in de Westwijzer. Mooi op tijd, want het dak van het huidige gebouw is onlangs bezweken onder hevige regenval.