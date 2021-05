Drie verdachten die na overval het kanaal bij Helmond inreden, langer vast

Video Verdachten rijden auto het kanaal in na overval, trio iets later opgepakt

5 mei HELMOND - Een man is woensdagochtend vroeg overvallen in zijn woning aan de Eikenwal in Helmond. Het slachtoffer werd bedreigd en moest zijn autosleutels afstaan. De politie loste later een waarschuwingsschot tijdens de arrestatie van drie verdachten.