'Dringend' gezocht naar twee mogelijke getuigen ernstig zedenmisdrijf in Helmond, bewakingsbeelden getoond

Het slachtoffer was rond 0.10 uur op de Kanaaldijk NO in Helmond. Daar vond het zedendelict plaats. De twee mogelijke getuigen liepen die nacht over de kanaaldijk NW, en staken vervolgens de brug over richting het Havenpark. Aan de andere kant van het water vervolgden ze hun weg over de Kanaaldijk NO. Even verderop vond het misdrijf plaats, en het is volgens de politie heel goed mogelijk dat ze iets gezien hebben.