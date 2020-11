Dronken man rijdt auto rechtdoor op rotonde

Video Glamrock in Muziekcafé: zelf bier meenemen maar ouderwets losgaan in Helmond

19:45 HELMOND - Zanger Stan Verbraak van The Glamrocks had zaterdagavond aan het begin van het concert in het Muziekcafé niet duidelijker kunnen verwoorden dat optreden in coronatijd anders is dan normaal: ,,Wat zitten jullie ver weg.”