Dronken vluchter van ongeluk in Helmond bibberend en vol spijt bij rechter

DEN BOSCH - Hij wist donders goed dat het fout was maar kan het niet terugdraaien. Toen een jonge Helmonder oktober 2018 met een enorme slok op een vrouw op een snorfiets had aangereden, bleef hij niet staan maar rende hard weg. “Het is niet anders”, bekende hij woensdagmiddag in de Bossche rechtbank.