Droompremière voor groep 8 van De Vendelier in Helmond: ‘Stiekem leuker dan live op school’

HELMOND - Een musical met live publiek zit er momenteel niet in voor de achtstejaars van basisschool De Vendelier. ‘En tóch gaan we er iets bijzonders van maken’, dacht juf Erna Boskman. De musical werd een film, die gisteravond in première is gegaan in Het Speelhuis.

Het is een en al bedrijvigheid op het Speelhuisplein. Er ligt een rode loper en alle aanwezigen zien eruit om door een ringetje te halen. Jongens in smokings, meiden in glitterjurken en ingenieus ingevlochten haar. Ook de ouders staan op hun paasbest te stralen. Iedereen staat te popelen om de film Jungle beat te bekijken.

,,De musical is voor de leerlingen uit groep acht normaal gesproken het hoogtepunt van het jaar. De avond waarop ze afscheid nemen van de school, elkaar en de leerkrachten. Dat moment moet gewoon speciaal zijn, ook in deze bijzondere tijd”, vertelt juf Erna Boskman. ,,Het oorspronkelijke plan was om de film op school in première te laten gaan. Maar dan zouden de ouders er niet bij kunnen zijn. Via via kwamen we in contact met Het Speelhuis en is deze samenwerking tot stand gekomen. Helemaal geweldig”, aldus Boskman.

Drie weken repeteren in plaats van tien

In plaats van tien weken hadden de leerlingen dit jaar maar drie weken om samen te repeteren. ,,Ze hebben zo hard geoefend, ik ben hartstikke trots op ze.” Zelf heeft Boskman de film ook nog niet gezien. ,,Nee, het is echt een première, ook voor de kinderen is het de eerste keer dat ze het eindresultaat zien.”

Jente (12) is niet echt zenuwachtig. Emma (11) en Daan (12) vinden het wel een beetje spannend. ,,Heel stiekem vind ik dit eigenlijk veel leuker dan wanneer we de musical wel gewoon live op school hadden kunnen spelen. Dit is toch net wat anders, specialer. Geen een andere groep 8 heeft dit meegemaakt en we zijn een van de eerste optredens in Het Speelhuis nu ze weer open zijn”, vertelt Jente.

Ze vinden alle drie dat ze deze avond ook wel verdiend hebben, want het schoolreisje, het schoolkamp en andere uitjes vielen dit jaar allemaal in het water.

Maar ze moeten gaan, want er wordt een groepsfoto gemaakt. Een clubje bijna-brugpiepers kijkt met gespannen koppies de camera in, helemaal klaar voor hun debuut op het witte doek.

Volledig scherm De kinderen uit groep 8 van De Vendelier maken zich op voor de première van hun film. © Rene Manders/DCI Media