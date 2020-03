Droomreis naar Nieuw-Zeeland duurt noodgedwongen langer voor Helmonds paar

Het echtpaar heeft ‘gelukkig’ voor alle weertypen kleding bij zich. ,,En we kunnen hier de was doen. De onzekerheid is ons grootste probleem. Wanneer kunnen we terug?” Haar werk als juf op OBS 't Hout ligt grotendeels stil. ,,Ik ben wel in contact en doe wat ik kan.” Hans werkt bij DELA. ,,Bij de verzekeringstak, niet bij de uitvaarten”, zegt hij. ,,Ik kan wel even worden gemist.”



Lenie: ,,Tot 31 maart zijn er geen repatriëringsvluchten toegestaan door de overheid in Nieuw-Zeeland. Daarna is het weer afwachten.” De grootse uitdaging is volgens haar ‘om gezond en positief te blijven. ,,Maar dat geldt ook voor jullie allemaal”, meldt ze vanaf de andere kant van de wereld.