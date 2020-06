Drugs gevonden, panden gesloten en belastinggeld geïnd bij grote actie in Helmondse binnenstad

HELMOND – Bij een grote handhavingsactie in de Helmondse binnenstad zijn hard- en softdrugs in beslag genomen, een vieze winkel en een deel van een horecapand gesloten, tientallen verkeersboetes uitgeschreven en duizenden euro's belastinggeld geïnd.

Bij de actie waren donderdag in totaal 80 medewerkers betrokken van onder meer (vreemdelingen)politie, justitie, belastingdienst, douane en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Ongedierte in winkel met voedsel

In totaal werden vijf panden gecontroleerd. Een winkel waar eten werd verkocht is meteen gesloten omdat de hygiëne er zo slecht was dat de voedselveiligheid in gevaar kwam. Er werd onder meer ongedierte aangetroffen in de zaak.

In een horecagelegenheid werden een handelshoeveelheid soft- en harddrugs en 1.250 euro contant geld in beslag genomen. De bovenruimte van het pand is gesloten omdat die vermoedelijk werd bewoond terwijl dat niet mag.

Drugskoper verhoord

In een woning werd een man aangehouden die ervan wordt verdacht drugs te verkopen vanuit zijn huis. In het pand werd ook een handelshoeveelheid harddrugs gevonden. Een man die tijdens de actiedag gezien werd toen hij naar binnen ging en drugs kocht is meegenomen voor verhoor. Voor hem is hulpverlening ingeschakeld.

Opgevoerde scooters

Bij een verkeerscontrole van de politie en de belastingdienst bij De Braak werd voor 7.000 euro aan openstaande belastingen geïnd. Ook schreef de politie tientallen bekeuringen uit aan automobilisten, bromfietsers en scooterrijders. Onder andere voor bellen tijdens het rijden, te hard rijden en voor het opvoeren van scooters. Negen mensen kregen een bekeuring omdat zij zich niet aan de corona-richtlijnen hielden.