Drugsdealer door politie gevolgd en aangehouden in Helmond

Onvoldoen­de bewijs dat Helmonder wapens verkocht aan Martien R., krijgt toch 4 jaar cel voor handel in vuurwapens

14:45 HELMOND - De rechtbank Oost-Brabant heeft vrijdag geoordeeld dat er onvoldoende bewijs is dat een 44-jarige man uit Helmond de wapenleverancier is van de familie R. uit Oss. Wel is hij schuldig aan de handel in verboden vuurwapens en munitie. Hij krijgt hiervoor een gevangenisstraf van 4 jaar.