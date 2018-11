Drugsdealers, prostitutie: Binnenstad-Oost dreigt afvoerputje van Helmond te worden

HELMOND - Overlast van drugsdealers, prostituees die in auto’s wippen, de Leonardusbuurt die het afvoerputje van de stad dreigt te worden en de getto in de Willem Beringstraat. Het stadsbestuur hoorde een waslijst aan problemen zaterdagochtend tijdens een wijkbezoek aan Binnenstad-Oost.

Met verheven stem doet ze haar verhaal. Mirjam van Eijk is bewoonster van de Klaverhof in Helmond en haar moet nodig iets van het hart. Volgens haar verpesten drugsdealers het woonplezier in de buurt. Geregeld vindt ze zakjes drugsafval in de struiken. Het gaat van kwaad tot erger, zegt ze zaterdagochtend tegen de veertig deelnemers aan de wijkwandeling met het voltallige stadsbestuur.

In auto's te wippen

,,Hier wordt veel gespeeld met vuurwerk. Laatst is nog iemands brievenbus opgeblazen”, aldus de voorzitster van het buurtpreventieteam. ,,Bovendien heb je prostituees die hier ’s avonds in de auto’s liggen te wippen. Dat gebeurt terwijl jullie allemaal slapen. En dan heb ik het nog niet eens gehad over twee pogingen tot woningovervallen.”

Haar boodschap voor burgemeester Elly Blanksma: doe er iets aan. Hang beveiligingscamera’s op, maak een afgesloten parkeerplaats. De burgemeester zegt de zaken serieus te nemen en vraagt om alle incidenten te blijven melden bij de gemeente en politie. Extra camera’s plaatsen wordt lastig, omdat de politiek maar heeft ingestemd met 37 camera’s verdeeld over de stad. Van Eijk hoort het aan en denkt er het hare van. Ze blijft strijden voor haar wijk.

Moeilijk met zichzelf

Even verderop in de Leonardusbuurt komen opnieuw enkele klachten ter sprake. Herman van Gennip woont al sinds 1980 in de wijk en ziet zijn leefomgeving langzaam veranderen. ,,Ik ben er bang voor dat wij het afvoerputje van de stad worden”, begint hij zijn betoog. Hij doelt op de vele woningen met lage huurprijs in de buurt. ,,Je hebt hier veel mensen met een rugzakje, die helpen elkaar niet meer omdat ze het al moeilijk met zichzelf hebben.”

Hij bespreekt de situatie al wandelend met een woordvoerster van woningbouwvereniging Volksbelang. Zij heeft hierover al aan de bel getrokken bij directeur Leon van Stiphout. Volgens haar is rijksbeleid een van de oorzaken. ,,Je hebt passend toewijzen, dus wij moeten veel woningen toewijzen aan mensen met een laag inkomen. Dat concentreet zich dab. Maar het loopt nu wel uit de hand. Mensen hebben flinke huurachterstanden en verwaarlozen hun huis.”

Dichtgetimmerde huizen

Komende week volgt een nieuw overleg om te bekijken wat er aan dit probleem gedaan kan worden. Van Gennip wacht het af. ,,Ik hoor vaker dat ze ermee bezig zijn. Ik blijf hier aandacht voor vragen.”

Andere kritische geluiden komen deze ochtend uit de Willem Beringstraat, waar een rij dichtgetimmerde huizen binnenkort eindelijk gesloopt wordt. Tot opluchting van een buurtbewoonster. ,,Welkom in de getto”, zegt ze cynisch.

Hangjeugd en arbeidsmigranten

In en rondom het Weverspark zijn diverse aandachtspunten. Enerzijds de hangjongeren in het mooie parkje, anderzijds de Poolse arbeidsmigranten die door beleggers in de nieuwe woningen rondom het park gehuisvest worden. Die kennen de regels rondom parkeren en aanbieden van huisafval nog niet zo goed.

Na een kleine drie uur wandelen ligt er een berg huiswerk voor onder meer wijkwethouder Erik de Vries. In wijkhuis de Fonkel, start- en eindpunt van de wijkwandeling, reageert hij. De problemen in Klaverhof kent hij. ,,In die gevallen komt het aan om snelle meldingen, zodat ze op heterdaad betrapt kunnen worden. De buurtpreventie is hierin erg belangrijk.”

Niet binnen paar jaar

En de scheve verhoudingen in de Leonardusbuurt? ,,Dat los je niet binnen een paar jaar op. In Leonardus heb je het over de onderkant van de samenleving, in Dierdonk daarentegen speelt hetzelfde maar dan aan de bovenkant. We moeten minder eenzijdig bouwen. Her en der wat luxe en goedkopere woningen bouwen.”