Druk op verhuizing musea Helmond

Interview Jürgen Feuerrie­gel zwaait af bij Maatschap­pe­lij­ke Opvang Helmond; een idealist die zich móest bewijzen

8:01 HELMOND - Over zichzelf heeft hij nooit verteld. Er was geen aanleiding toe, meent Jürgen Feuerriegel. Vlak voor zijn afscheid als bestuurder van Stichting Maatschappelijke Opvang in Helmond is hij alsnog openhartig, op speciaal verzoek.