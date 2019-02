Drukbezochte indoor-editie Urban Matterz, vrijheid maakt stoere sporten vet

HELMOND - Trampoline-springen, BMX-en, skaten, breakdancen of freerunnen. De eerste indoor-editie van hiphopfestival Urban Matterz, afgelopen zondag in Helmond, bood de veelal jonge bezoekers een breed aanbod aan spectaculaire sporten.

Het is de vrijheid die skateboarden zo 'vet' maakt, vindt Morris van Balkom: "Je kunt het overal doen. En je kunt alles gebruiken." De dertienjarige Helmonder is zondag met een flinke groep vrienden naar trampolinepark We-Jump in zijn woonplaats gekomen, waar de eerste indoor-editie van Urban Matterz plaatsvindt. "Ik skate elke dag", vervolgt hij. "Op straat, in skateparken of in een arena. Het heeft iets wat andere sporten niet hebben. Je kunt je hoofd lekker leeg maken."

Opkomende sport

Volledig scherm Urban Matterz in Helmond © Fotopersburo van de Meulenhof bv "Urban sports zijn heel erg aan het opkomen", zegt Charlotte de Moet, als sportcoach vanuit Jibb+ bij de organisatie van het hiphopfestival betrokken. "We willen kinderen zoveel mogelijk aan het bewegen krijgen", legt ze uit. "En we willen ze kennis laten maken met deze vormen van sport." Het idee om Urban Matterz in een indoor-jasje te gieten werd afgelopen september geboren, toen tijdens de buiten-editie veel activiteiten afgelast moesten worden vanwege regen. De Moet: "Dat was super-goed georganiseerd. Daarom was het zo jammer. In deze hal kan alles doorgaan, ongeacht wat voor weer het is. We willen Helmond hier groot in maken."

De animo is er in elk geval. Ondanks de lentezon trekt het indoor-festival veel bezoekers, vooral kinderen in de basisschoolleeftijd met hun ouders. Ze genieten van freerunning-, breakdance- en trampolinedemonstraties. Maar bovenal kunnen ze zelf alle verschillende sporten uitproberen. De hele middag vinden er workshops plaats waarbij de basis uitgelegd wordt van bijvoorbeeld skaten, BMX-en, vette breakdance-moves en stoere trampoline trucs.

Trucjes

Lisan van Veen is het stadium van uitproberen al ruim gepasseerd. Ze is uitgenodigd om trampoline-demonstraties te geven. "Ik zit op het Knippenbergcollege", verduidelijkt de jonge Helmondse. "Op school hebben we een groep, de Knip-Jumpers, waarbij we allemaal trucjes leren op de trampoline. We oefenen twee keer per week na de lessen. Ze hebben ons gevraagd om onze trucjes hier te laten zien."

Even verderop springt de twaalfjarige Felix Brugman op een stellage van steiger-buizen. Hij is, samen met twee vrienden, helemaal vanuit Venray naar het Helmondse festival gekomen. "Ik doe aan freerunnen", vertelt hij. "Ik hoorde van mijn leraar dat dit hier was." Ook voor hem is het de vrijheid die zijn sport aantrekkelijk maakt, zegt hij: "Je kunt altijd iets nieuws doen. En het kan overal. Naast mijn huis is bijvoorbeeld een school. Op de speelplaats kun je heel goed freerunnen, met de stenen rond de zandbak en de speeltoestellen."

Diamy de Brock valt op in haar stoere, paarse trainingspak. "Die heb ik expres voor het festival aangetrokken", knikt de achtjarige Helmondse trots. "Thuis doe ik hiphop, alleen of met een vriendin. Dan zet ik muziek op en maak ik zelf de dansjes." Toch is ze niet speciaal voor het hiphoppen naar het festival gekomen, vervolgt ze: "Ik vind het meeste hier wel leuk. Ik heb al op een gauswheel gereden. Ik ben in de pannakooi geweest. En ik ga nog breakdancen en op de trampoline. De trampoline lijkt me het leukst."

