Drukke Dickensnight verwarmt winters Brandevoort, misschien voor laatste keer

Onderne­mers­prijs voor pluimvee­hou­der Twan Engelen in jaar dat hij zoon Luc verliest: ‘De pijn is er, maar dit verzacht wel iets’

SOMEREN-HEIDE - Het pluimveebedrijf Angel Eggs van Twan en Jeroen Engelen is vrijdagavond benoemd tot Ondernemer van het jaar door Team Support De Hei. De benoeming is met name voor Twan Engelen een steun in de rug na een moeilijk half jaar.

16 december