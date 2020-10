Drukte bij dierenasiel: ‘Drama om aan een kitten te komen’

Werkbe­drijf Senzer sluit tijdelijk afdeling in Helmond vanwege coronabe­smet­tin­gen

22 oktober HELMOND - Er worden in Helmond even geen kinderzitjes gemaakt door mensen van Senzer. Wegens een oplopend aantal coronabesmettingen sluit het werkbedrijf uit voorzorg de afdeling waar in opdracht van Dorel autostoeltjes in elkaar worden gezet.