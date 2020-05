Drukte op Berkendonk in Helmond: ‘Iedereen is hier in peace met elkaar’

Een zonovergoten Hemelvaartsdag trekt veel volk naar de gratis toegankelijke zwemplas op de grens van Helmond en Deurne. Ook in deze coronatijd willen mensen aan het strand liggen en genieten van de zon. Beheerder Frank Dirks kijkt vanaf een platform uit over het strand en de recreatieplas: ,,Het is veruit de drukste dag van dit jaar tot nu toe. Maar het gaat eigenlijk best lekker. Mensen houden goed rekening met elkaar. Ze zijn heel sociaal. Dat is op zo’n drukke dag weleens anders.”