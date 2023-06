Dubbel prijs voor ‘De Knip’ bij olympiade over duurzaamheid

indebuurt.nl Plons! 5 x zwembaden in en rondom Helmond waar je lekker afkoelt

In de warme zomerzon kan iedereen wel wat verkoeling gebruiken. Even lekker uitrusten in een zwembad is dan ideaal! Daarbij is het ook gewoon superleuk. Of je nu baantjes wil trekken, klieren met je vrienden of gewoon in het water wil dobberen. Bij deze zwembaden in en rondom Helmond kan je terecht.