Duif zit vast aan visdraad in boom in Helmond

Flinke hoeveel­heid drugs in beslag genomen bij inval in woning Helmond

16:20 HELMOND - De politie heeft donderdag een inval gedaan in een woning aan de Vondellaan in Helmond. Daarbij werden een flinke hoeveelheid drugs, contant geld, een taser en twee telefoons in beslag genomen. De 46-jarige bewoner werd aangehouden. Net als een 18-jarig familielid.