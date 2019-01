Duiken naar explosieven in kanaal Helmond: ‘Niet alleen het kijken is belangrijk’

,,Het gaat daarbij om explosieven van de geallieerden”, weet Caroline Koolen, projectmanager van de gemeente Helmond. ,,De fietsbrug moet een fundering in het water krijgen. Het bureau AVG heeft studie verricht en het kanaal aangeduid als verdacht. Het is in december al in kaart gebracht door met een metaaldetector aan boord over het kanaal te varen. Toen hebben ze drie spots ontdekt.”



Het is aan het duikteam van UXO Offshore Services om die plekken nu op de waterbodem te gaan bekijken. En zo gaat Johan van Boeschoten vanaf het parkeerterrein van de Vlisco het koude kanaal in. ,,Het eerste object is vier meter lang. Waarschijnlijk geen explosief", zegt hij bij een eerste pauze. Er moet extra lood aan zijn benen: ,,Ik heb onder mijn duikpak dikke kleren aan, waardoor ik te veel ga drijven.”