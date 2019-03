Duizenden dakpannen van woningen in Helmond naar de inruil

HELMOND - Oude dakpannen belanden vaak op de stort. Dat is onnodig, want ze zijn voor allerlei dingen te gebruiken, desnoods als gravel voor een tennisbaan.

Normaal gesproken wordt met oude dakpannen niet zachtzinnig omgesprongen. Hoeft ook niet, want ze belanden in de puinbak. Aan de Burgemeester van Houtlaan in Helmond gaat het deze dagen heel anders. De ruim 40.000 dakpannen van 74 woningen van Woonpartners worden door Martens v.d. Wallen Dakwerken uit Bakel voorzichtig naar beneden gehaald. Ze gaan in kratten op transport naar Luijtgaarden Handelsonderneming in Standdaarbuiten (West-Brabant).

Luijtgaarden is gespecialiseerd in hergebruik van oude dakpannen. Die kunnen op allerlei manieren een tweede leven krijgen. Exemplaren in puike staat worden opnieuw als dakbedekking gebruikt. Dakpannen die licht beschadigd zijn, belanden in schanskorven. Dat zijn metalen geraamtes die vaak gevuld worden met stenen om te dienen als erfafscheidingen. In plaats van stenen kunnen dus ook dakpannen worden gebruikt. „Die dempen geluid nog beter”, aldus Gert Jan de Gier van Luijtgaarden.

Insectenhotels

Er zijn twee klassieke soorten dakpannen: keramische (klei) en betonnen. Die laatste worden naar verloop van tijd poreus, krijgen kleine gaatjes en kunnen daardoor worden hergebruikt als insectenhotels, weet De Gier. „Verder gebruiken we dakpannen als oeverbescherming, bijvoorbeeld in de Vecht.” Keramische dakpannen die echt in slechte staat verkeren, gaan naar een firma in Duitsland. De Gier: „Die vermaalt ze tot gravel, voor tennisbanen.”