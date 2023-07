Duizenden fietsers doorkruisen de Peel, maar laten Weert en omgeving links liggen

indebuurt.nl Swingen maar! Dit rock-'n-roll-feest­je is dit weekend in Eindhoven

Liefhebbers van artiesten als Elvis Presley en Jerry Lee Lewis opgelet! Dit weekend ga je naar de Rock ’n Roll Meeting in Eindhoven. Zo waan je je even terug in de tijd van jukeboxen, oldtimers en vetkuiven.