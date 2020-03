Duizendste klant voor Super Sociaal in Helmond

Geert-Jan Nillesen krijgt leiding over Jan van Brabant College

11:46 HELMOND - Geert-Jan Nillesen is benoemd tot algemeen directeur van het Jan van Brabant College. Hij volgt Lambèrt van Genugten op, die op 1 juli met pensioen gaat. Nillesen is nu vestigingsdirecteur van 'de Jan’ in de Molenstraat.