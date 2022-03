Duo Stenzel en Kivits zet gedichtjes van Antoon Driessen op muziek

ASTEN - Gedichtjes over vroeger, over den hofpad, den erpelkuul, Onze Lieve Heer, Franske en De Aa. Amateurdichter Antoon Driessen uit Asten schudt ze uit zijn mouw. Met 700 gedichten op zijn naam kun je hem zeker productief noemen.

Hij is samen met dorpsgenoot Tiny van den Eijnden tevens actief in de plaatselijke politiek en dat leverde weer een nieuwe bijzondere samenwerking op. Van den Eijnden is namelijk weer de helft van het duo Stenzel en Kivits met pianist Wilbert Kivits uit Gemert, dat klassieke muziek met humor combineert en internationaal veel optreedt. Van den Eijnden maakte kennis met de gedichten en hoorde er regelmatig meteen een melodietje bij. Samen met pianist Kivits heeft hij nu vier gedichten van Driessen op muziek gezet. Die zullen te horen zijn tijdens de presentatie van Driessens eerste gedichtenbundel ‘De kracht van woorden’.

,,Ik hoorde bijvoorbeeld dat gedicht van ‘achter den erpelkuul’. Dat bleef zo in mijn hoofd hangen en dan gaat dat broeien. Binnen tien minuten hadden Wilbert en ik dat op papier staan”, zegt van den Eijnden. Pianist Kivits valt hem bij: ,,Ik speel wat, Tiny staat er tussendoor te zingen tot we de juiste dixie hebben. Dan komt er een bepaalde sfeer en ontstaat heel basic een bepaalde melodie. Om dat dan mooi te arrangeren, dat is voor mij als pianist dan weer een mooie uitdaging.”

Diejen erpelkuul

Zo zijn er uiteindelijk door het duo Stenzel en Kivits van vier gedichten liedjes gemaakt. ,,Bij ‘diejen erpelkuul’ ging ik al meteen uit van iets smartlappenachtigs. En dat ‘Lieve Hirke’, daar zit de melodie als het ware al in. Je hoort er meteen iets bij”, aldus Van den Eijnden. ,,Dat lied van Franske, dat gaat over een heel kleurrijk figuur. Hij heeft met die naam helemaal nooit geleefd maar iedereen in Asten weet wie hij ermee bedoelt.”

,,Dat Franske heeft zeker iets heel melancholisch. Zo is de begeleiding elke keer een leuke uitdaging. Ik zou het zelfs leuk vinden om deze liedjes in de studio op te nemen. Misschien met beelden erbij. Wij spelen nog wel eens op carnavalsachtige avonden. Daar passen ze zeker bij”, aldus Kivits.

Toegankelijk

Van den Eijnden vindt de teksten van Driessen erg toegankelijk waardoor er meer uit te halen is. Zeker die in het dialect. ,,Het zijn hele herkenbare emoties en die zing ik het liefst in dialect.”

Driessen geniet er zichtbaar van maar het wordt volgens hem uiteindelijk allemaal wel veel groter dan bedoeld. ,,Het is een stapeling van dingen. De bundel is als geintje ontstaan maar nu heb ik straks een echte presentatie van het boekje en komen Stenzel en Kivits ook nog optreden.” In het verleden beperkte hij zich tot het publiceren op Facebook. ,,Al kreeg ik daar wel vaak mooie reacties op.”

Driessens bundel komt uit in een oplage van 125 stuks en is verlevendigd met foto’s, voor ruim de helft van de hand van Caroline Berkers en soms met bijvoorbeeld oude foto’s van het Asten van vroeger. Het boekje werd gesponsord en de opbrengst komt geheel ten goede aan Stichting YVYA (om borstkanker vroegtijdig op te sporen).

De presentatie vindt plaats op zondag 27 maart van 14.00 tot 17.00 uur bij kerkje In de Gloria op Lindestraat 1 in Asten. Belangstellenden dienen zich vooraf op te geven bij gedichten-antoon@hotmail.com. Het boekje is ook op dit e-mailadres te reserveren en kost twintig euro.