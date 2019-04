Duurzaam ondernemen in Helmond: gas erop, spreekwoordelijk

Rutten is parkmanager van Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH). Die zet zich al jaren in voor energiebesparing en verduurzaming. Achttien bedrijven kreeg hij in 2013 ‘bij elkaar gesleept’. Inmiddels heeft de Helmondse Energie Community honderd deelnemers en beschikken de nodige ondernemingen in de stad over een functionaris die zich bezighoudt met duurzaamheid.