e-Quest in Helmond geeft bedrijven gratis dubbel snel internet, om goed thuis te kunnen werken

Volgens commercieel directeur Martijn de Koning kreeg het bedrijf veel verzoeken van afnemers om de snelheid op het glasvezelnetwerk te verhogen, nu veel werknemers vanuit huis moeten werken. „En toen dachten we: laten we onze klanten helpen, die het nu toch al zwaar hebben. Voor hen is het heel belangrijk dat de servers goed bereikbaar blijven.”

e-Quest rekent geen kosten voor de extra bandbreedte, benadrukt De Koning. „Het kost ons wel wat, in geld en werkzaamheden. Maar we hopen dat dit gebaar eraan bijdraagt dat meer bedrijven elkaar gaan helpen in deze tijd.” Rond 30 april bekijkt e-Quest of de gratis service verlengd wordt, of niet.

Huishoudens houden zelfde snelheid