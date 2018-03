E-scooter uit Aarle-Rixtel gaat strijd aan met pizzabrommertjes

Maar elektrische scooters in het straatbeeld, dat is toch eigenlijk niets nieuws? ,,Het verschil is dat wij een nieuw elektrisch voertuig vanaf de bodem hebben opgebouwd. De bestaande elektrische modellen zijn feitelijk omgebouwde scooters", vertelt Brommert, die wel kan grinniken om de link die er tussen zijn job en achternaam wordt gelegd. ,,Ons model is helemaal in balans. En elk bedrijf kan zijn specifieke wensen doorgeven. Qua kleur, qua stijl."



Het bedrijf uit Aarle-Rixtel brengt twee verschillende types op de markt. Het ene is begrensd tot 25 kilometer per uur, terwijl het snellere model een maximale snelheid van 45 kilometer per uur bereikt. Met één 'battery-pack' kun je 75 kilometer afleggen. ,,Het is overigens ook mogelijk om een tweede batterij aan te schaffen", zegt Brommert. Volgens Specs E-Mobility betaal je omgerekend veertig cent om een afstand van 75 kilometer af te leggen.