Ebusco uit Helmond innovatiepartner voor vervoersbedrijf München

OM heeft het gehad met jonge Helmonder die agent beet

17:20 DEN BOSCH - Helmonder Houssan K. mag dan pas 21 zijn, het geduld van het OM is op. Zware bedreiging van leraren, een inbraak, mishandeling van een meisje en, als toppunt, een hoofdrol bij de rel in juni vorig jaar toen een grote menigte Helmondse agenten in het nauw dreef. Een flinke celstraf eiste de officier dus. Zonder voorwaardelijk deel want hoewel begeleiding van reclassering hoognodig is, komt Houssan toch nooit opdagen.