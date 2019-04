Echtgenote hield dappere snackbarbaas Helmond tegen bij overval: 'Schatje niet doen, niet doen!’

De twee eigenaren, een getrouwd stel, zitten op dat moment in de keuken en staan op het punt om af te sluiten. Tot hun grote schrik zien op ze de bewakingscamera een gewapende overvaller in hun zaak staan.

‘Bel de politie’

De overvaller zet vervolgens door, springt over de toonbank en houdt de eigenaren onder schot. Tegelijkertijd doet hij een greep in de kassa en gaat er dan weer vliegensvlug vandoor. In totaal is hij ongeveer een minuut binnengeweest. Hoe veel geld hij uiteindelijk heeft buitgemaakt, is niet duidelijk geworden.