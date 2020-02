Edah-Museum en Draaiorgels in Helmond huizen straks in ‘Loods 20’

HELMOND - Het toekomstige onderkomen van het Edah-Museum en het Draaiorgelmuseum heeft een nieuwe naam: Loods 20. De opening is uitgesteld naar september. Het is nog onduidelijk wat voor horecazaak er op het terrein komt.

De nieuwe naam is de uitkomst van een prijsvraag die was uitgeschreven door de gemeente Helmond. Die leverde twee winnaars op. Marcel van Lierop had ‘Loods 0492' ingezonden en Elly Koppes-Bakker had ‘Perron 20' verzonnen. De musea hebben die twee suggesties gecombineerd tot Loods 20. Voor de duidelijkheid: beide musea behouden hun eigen naam binnen het pand.

‘Jeugdige naam’

„20 staat voor het jaar 2020 en Loods is een jeugdige naam”, aldus wethouder Antoinette Maas. Maas onthulde donderdagmiddag ter plaatse de naam met de winnaars. Zij kregen als prijs een jaar lang gratis toegang inclusief twee draaiorgelconcerten.

De verbouwing is in volle gang. Naar verwachting is het pand in mei klaar. Dan verhuizen de draaiorgels vanuit de Gaviolizaal naar het nieuwe onderkomen aan de Binnen Parallelweg. De Gaviolizaal wordt later dit jaar gesloopt. Het Edah-Museum heeft zijn collectie tijdelijk opgeslagen omdat zij eerder hun onderkomen aan Oostende moesten verlaten voor nieuwbouw.

Oude koetshuis

De musea heropenen in september en niet vóór de zomer zoals gepland. „Je moet het in een keer goed inrichten”, aldus Maas. Onbekend is wat er in het oude koetshuis van Van Gend & Loos komt. Dat staat los van de loods waar de musea komen. Eigenaar Art Klaus denkt aan horeca, maar laat zich daar niet verder over uit.

Beide musea krijgen minder ruimte dan ze nu hebben of hadden. Het Edah-Museum kan nog maar een derde van de collectie tonen en het Draaiorgelmuseum gaat terug van 400 naar 140 zitplaatsen voor concerten. Toch zijn de besturen van beide musea blij dat zij na jaren zoeken een nieuw onderkomen hebben.

Skônperron