EDAH Museum Helmond niet naar bieb, wel naar Van Gend & Loos, in 2020

In het oude bedrijfspand langs het spoor in hartje Helmond komen ook de draaiorgels van de Gaviolizaal te staan, is plek voor een terras met horeca en een winkel met streekproducten. Zo ziet het plan er grofweg uit, waaraan een architectenbureau en de gemeente Helmond nu werken. De bedoeling is dat ‘Van Gend & Loos’ op 1 januari 2020 is verbouwd.