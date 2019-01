Edah Museum Helmond verhuist tijdelijk naar een geheime locatie

Berrie Janssen straalt. „De toekomst is begonnen.” Hij zegt het meer dan eens, terwijl hij tussen ingepakte pallets en rolcontainers door loopt. Het bestuurslid van het Edah Museum is positief gestemd op de tweede dag van het nieuwe jaar. „Lang zaten we in de positie dat we niet wisten waar we heen konden. Nu kunnen we vooruit.”