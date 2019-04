Een ballonvaart vanaf het Peapark in Helmond: dat is te zien in een historische film in Cacaofabriek

voorbeschouwing Helmond Sport heeft maar één doel in kelderkra­ker tegen Jong FC Utrecht: ‘Absoluut geen laatste worden’

14:16 Helmond Sport speelt dit seizoen nog voor maar één ding: niet als laatste eindigen. De ploeg van trainer Robby Alflen staat twee punten voor op Jong FC Utrecht, de tegenstander van vrijdag. Bij een zege op sportcomplex Zoudenbalch is de laatste plek definitief vermeden. ,,We willen absoluut geen laatste worden”, zegt Alflen, die zelf in het verleden nog hoofdtrainer was van FC Utrecht.